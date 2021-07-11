توضيح من محطات "الأيتام".. هذا ما جاء فيه

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرٌ يشير إلى أن محطات "الأيتام" للمحروقات ستفتح يوم غدٍ، جميع فروعها في كل لبنان.

وإثر ذلك، أصدرت إدارة تلك المحطات بياناً أوضح فيه أن "م حطات الأيتام تفتح فروعها في بيروت والمناطق بحسب الكميات المتوافرة لديها والمستلمة من الشركات لتبيعها مباشرة لزبائنها حتى نفاد الكمية"، مشيرة إلى أنّ "الخبر المنشور غير صحيح ويفتقر إلى الدقة، فاقتضى التوضيح".