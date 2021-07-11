بوصعب يكشف تفاصيل هامة عن تشكيل الحكومة.. ماذا قال؟

اعتبر النائب الياس بوصعب أنّ "المملكة العربية السعودية لا تعرقل تشكيل الحكومة"، مشيراً إلى أن "الأسبوع المقبل يجب أن يكون حاسماً بشأن الملف الحكومي"، وقال: "الأمور لا يمكن أن تبقى كما هي".

وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، كشف بوصعب أنه "حصل نوع من تكليف له وللوزير غطاس خوري، لتكون العلاقة بين الوطني الحر والمستقبل عبرهما"، وقال: "في الحقيقة، لم يبدأ دورنا حتى ينتهي اذ ان الرئيس المكلف سعد الحريري كان يفضل ان تبقى العلاقة مباشرة بينه والوزير السابق جبران باسيل".

وأردف: "بحثت مع الرئيس عون في اللقاء الاخير المعطيات التي كانت متوفرة لدي من الجهات الخارجية التي كانت تجتمع في روما والتي كانت تشير الى الدفع باتجاه تشكيل حكومة تجري اصلاحات تنقذ البلاد وتحضر للانتخابات".

وفي ملف انفجار مرفأ بيروت، قال بوصعب: "إن طلبني المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، فطبعاً سأمثل أمامه، وسبق وأعلنت انني لا اقبل ان يكون لدي حصانة ان كنت اتعاطى الشأن العام ولا اريد ان تكون الحصانة عائقا امام اي دعوى تتعلق بعملي كوزير".

وتابع: "لم تصل إليّ في فترة وجودي في وزارة الدفاع اي مراسلة تتعلق بنيترات الامونيوم، وأنا ضد التدخل بعمل القاضي بيطار وليكمل مهامه إلى النهاية، وأتمنى ان يذهب كل من يطلبه القاضي للمثول امامه ويضع كل المعطيات امام القضاء".

وفي ملف ترسيم الحدود البحريّة، رأى بوصعب أن "هناك مصلحة للبنان ان يرسم حدوده البرية والبحرية وهنا مصلحة اقتصادية مهمة في الحدود البحرية ولبنان اليوم بحاجة لذلك".