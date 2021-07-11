في الضنية.. أصحاب المولدات أعلنوا "التقنين"

أعلن أصحاب مولدات الكهرباء الخاصة في الضنية، في بيان، "بدء العمل ببرنامج تقنين، بسبب تناقص مخزون مادة المازوت عند بعضهم من جهة، ونظرا لارتفاع سعره في السوق السوداء بشكل خيالي، من جهة أخرى".ووزع أصحاب المولدات برنامج التقنين على 3 فترات: "صباحا من الساعة الخامسة وحتى التاسعة ونصف، مساء من الساعة الخامسة وحتى الساعة السابعة ونصف، وليلا من الساعة الثانية عشرة ونصف وحتى الساعة الثانية ونصف".وأرسل أصحاب المولدات رسائل نصية بهذا الخصوص إلى المشتركين لديهم لإبلاغهم بهذا البرنامج.