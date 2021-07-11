لبنان

إطلاق نار يطال منزل مواطن في بورضاي - بعلبك

Lebanon 24
11-07-2021 | 16:39
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تعرضت سيارة ومنزل المواطن "ب. ع". في محلة عين بورضاي في بعلبك لإطلاق نار، واقتصرت الأضرار على الماديات، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
 
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اطلاق نار

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