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لبنان
عدوان: أشهر معدودة تفصلنا عن الإنتخابات والمواطن يحدد أي لبنان يريد
Lebanon 24
11-07-2021
|
16:46
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نظمت منطقة الشوف في حزب "القوات اللبنانية"، مسيرة راجلة Hiking تحت عنوان "درب الينابيع" برعاية النائب جورج عدوان ومشاركته.
وانطلق المشاركون بالباصات من أمام كنيسة المخلص في نبع الصفا، إلى مدخل غابة أرز عين زحلتا، أي المدخل الشمالي لمحمية أرز الشوف، وكان برفقتهم دليل سياحي لتقديم الشرح اللازم عن تاريخ المحمية. وسلك الجميع المسار المحدد حتى نقطة العودة، حيث أنشدوا النشيدين اللبناني والقواتي، ثم تناولوا الفطور.
بعد كلمة ترحيب لرئيس بلدية عين زحلتا - نبع الصفا العميد المتقاعد نعيم سعد، مثنيا "على هذا النوع من الرياضة"، ألقى النائب عدوان كلمة استهلها بشكر رئيس وأعضاء بلدية عين زحلتا - نبع الصفا ومخاتيرها ولجنة البيئة، "لحفاظهم على التنوع البيئي من أشجار ومياه ونظافة عامة".كما شكر كل "من نظم هذه المسيرة، ومن شارك فيها خصوصا في ظل أزمة اقتصادية خانقة، لا سيما انقطاع مادة البنزين".
وإذ شدد على العيش المشترك و"مشاركة جميع الفئات في المسيرة"، أكد عدوان على "التمسك بمصالحة الجبل التي تبعد كل البعد عن السياسات الضيقة، وأنها ليست مصالحة إنتخابات ولا مصالحة سياسية".
وأضاف: "الأولوية اليوم لمعاناة الناس وتأمين احتياجاتها، وأن كل مواطن مسؤول عن الخيارات التي سيتخذها، وهو سيحدد أي لبنان يريد، فهل يريد لبنان كامل السيادة أو لبنان منتقص السيادة ومرتهن لدولة أو أكثر؟"
وقال: "على مستوى السيادة اللبنانية، فإن أشهر معدودة تفصلنا عن الإنتخابات البلدية والإختيارية والنيابية، وعلى الناخبين تحديد ماذا يريدون، هل يريدون دولة خيارها بيدها خالية من الصفقات والسمسرات والكارتلات، أم العكس؟، فعلى المواطن ان يحسن الإختيار ويحكم ضميره وعقله".
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