أكثر من اسم لتولي رئاسة الحكومة في جيب رئيس تكتل

يحرص رئيس تكتل نيابي بارز مثير للجدل على الإيحاء بأن في جعبته أكثر من اسم لتولي رئاسة الحكومة العتيدة بعد إعتذار الرئيس المكلف، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".