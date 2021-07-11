لبنان

أكثر من اسم لتولي رئاسة الحكومة في جيب رئيس تكتل

Lebanon 24
11-07-2021 | 17:02
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يحرص رئيس تكتل نيابي بارز مثير للجدل على الإيحاء بأن في جعبته أكثر من اسم لتولي رئاسة الحكومة العتيدة بعد إعتذار الرئيس المكلف، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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