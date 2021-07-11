لبنان

زيادة الغياب بين موظفي الوزارات

Lebanon 24
11-07-2021 | 17:05
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لوحظ زيادة نسبة الغياب بين موظفي الوزارات والمؤسسات العامة في الأسابيع الأخيرة بعد إستفحال أزمة البنزين ومضاعفة أسعاره، وتفهم المؤسسات الرقابية للواقع المستجد في الدوائر الرسمية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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غياب

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