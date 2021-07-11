حسم تشكيل الحكومة هذا الأسبوع

كشفت معلومات موثوقة لـ "السياسة" الكويتية من مصادر بارزة في "تيار المستقبل"، أن "هذا الأسبوع سيكون حاسماً على صعيد تشكيل حكومة، باعتبار أن الرئيس المكلف سعد الحريري سيتخذ خلاله قراره بشأن الاستمرار في التكليف أو الاعتذار، مع ترجيح الاعتذار عن تشكيل الحكومة".