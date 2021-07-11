الحريري إلى القاهرة قريباً

كتبت "اللواء": "يستعدّ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لإجراء زيارة حاسمة الى القاهرة، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الخميس. وسيشكل هذا الاجتماع المرتقب محطة سياسية تأتي في سياق مشاورات الحريري العربية والدولية التي يتطلع من خلالها إلى استقراء آفاق المرحلة السياسية في لبنان والموقف الذي سيتخذه، مع تصاعد الحديث عن إمكانية اعتذاره عن التكليف، بعد فشل تشكيل حكومة جديدة، وسط الخلاف مع الرئيس ميشال عون وصهره زعيم "تيار الوطني الحر" جبران باسيل".