لبنان

قرار الاعتذار يبقى الخيار المتقدّم حالياً

Lebanon 24
11-07-2021 | 17:41
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أكّدت مصادر لـ"اللواء" أن قرار إعتذار الحريري عن التكليف يبقى الخيار المتقدّم حالياً على سائر الخيارات والتوجّهات الأخرى، اما موعد الاعلان عنه فينتظر مواقف محلية واقليمية.
وأشارت إلى ان "العقبة، ما تزال هي العقبة: وتتعلق بما تسميه أوساط التيار البرتقالي بوحدة المعايير واحترام الميثاق، وكأن الرئيس المكلف يؤلف خارج هذه المعايير... أم ان لغة العراقيل تبقى هي الطاغية".
المصدر: اللواء
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