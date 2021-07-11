لبنان

دخول لافت لروسيا على خطّ حلّ أزمة التشكيل

Lebanon 24
11-07-2021 | 17:48
A-
A+
Doc-P-841802-637616479089982225.jpg
Doc-P-841802-637616479089982225.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لاحظت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة عبر "اللواء" دخول لافت للديبلوماسية الروسية على المساعي والجهود المبذولة لحل أزمة تشكيل الحكومة، بعد الاندفاعة الاميركية والفرنسية مع المملكة العربية السعودية، لتنسيق المواقف من هذا الملف والتفاهم على آلية التعاطي معه.
واعتبرت ان "البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية، حدّد بوضوح الموقف الروسي من التطورات اللبنانية، وتكرار تأييد موسكو لتشكيل حكومة مهمة برئاسة سعد الحريري، الذي يتمتع بعلاقات ثقة مع الدول الصديقة والشقيقة والمؤسسات المالية الدولية".
وأشارت إلى ان "التحرّك الروسي لمساعدة لبنان، لا يقتصر على الاتصالات المتتالية مع السياسيين اللبنانيين الذين تحرص موسكو على التواصل والالتقاء معهم للاطلاع على وجهات نظرهم والتشاور فقط، بل تشمل كذلك استعمال نفوذ روسيا بالمنطقة والاتصال مع الجانب الايراني على أعلى المستويات أيضا، وهذا ما حصل اكثر من مرة وذلك في سبيل المساعدة مع الاطراف التي تؤثر عليها بالداخل اللبناني وتحديدا حزب الله، لتسهيل عملية تشكيل الحكومة الجديدة".
المصدر: اللواء
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2021-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2021-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:10 | 2021-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:13 | 2021-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:00 | 2021-07-11
23:00 | 2021-07-11
23:03 | 2021-07-11
23:03 | 2021-07-11
23:18 | 2021-07-11
23:16 | 2021-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website