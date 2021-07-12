لبنان

جولات للصور

Lebanon 24
12-07-2021 | 11:10
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يجول عدد من الوزراء السابقين والنواب برفقة نواب على منشآت حيوية تتعرض للتخريب وتقتصر جولاتهم على صور وتصاريح
 
 
(النهار)
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