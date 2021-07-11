لبنان

أزمة النفايات

Lebanon 24
11-07-2021 | 21:11
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من المتوقع عودة ازمة النفايات ابتداء من ايلول المقبل وفق وزير سابق 
 
 
(النهار)
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