لبنان

جمعيات بلا عمل

Lebanon 24
11-07-2021 | 21:13
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يقول وزير سابق للعمل ان الجمعيات التي كانت تعمل على حقوق العاملات في المنازل ستجد نفسها بلا عمل قريبا اذ ان تلك العاملات تغادر لبنان تباعا
 
 
(النهار)
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