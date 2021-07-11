مرحلة الاستحقاقات الطبية

نصح مرجع سياسي بارز بوجوب التحضير لمرحلة الاستحقاقات الصحية لبعض المراجع والشخصيات المحورية في الحياة السياسية اللبنانية، مشيراً الى ان نصيحته تستند الى تقارير طبية اطلعت عليها اكثر من جهة خارجية.

(نداء الوطن)