هل تصل الأحداث الفلسطينية الى لبنان؟

توقعت مصادر أمنية ان تمتد الاحداث في اراضي السلطة الفلسطينية الى المخيمات الفلسطينية في لبنان في ظل العجز عن مواجهة نتائجها على الوضعين الامني والاجتماعي على الساحة اللبنانية.

(نداء الوطن)