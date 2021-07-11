لبنان

هل تصل الأحداث الفلسطينية الى لبنان؟

Lebanon 24
11-07-2021 | 20:34
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توقعت مصادر أمنية ان تمتد الاحداث في اراضي السلطة الفلسطينية الى المخيمات الفلسطينية في لبنان في ظل العجز عن مواجهة نتائجها على الوضعين الامني والاجتماعي على الساحة اللبنانية.
 
(نداء الوطن)
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