لبنان

استنساخ سرايا المقاومة

Lebanon 24
11-07-2021 | 21:35
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تبين ان بعض الاحزاب قامت باستنساخ فكرة سرايا المقاومة من خلال انشاء ودعم مجموعات مسلحة خارج مؤسساتها الحزبية مما أثار ريبة حزب ممانع كون هذه المجموعات تتكون بمعظمها من المطلوبين.
 
(نداء الوطن)
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سرايا المقاومة

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