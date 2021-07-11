29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
28
o
بعلبك
29
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الحريري يحمل لعون تشكيلة وزارية... التفاهم أو الاعتذار
Lebanon 24
11-07-2021
|
23:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب محمد شقير في "الشرق الاوسط": كشف مصدر نيابي بارز أن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري اتخذ قراره بأن يتقدم في بحر هذا الأسبوع وقبل حلول عطلة عيد الأضحى بتشكيلة وزارية كاملة الأوصاف من رئيس الجمهورية ميشال عون، في محاولة لكسر الحلقة المفرغة التي تحاصر عملية تأليفها. وقال لـ«الشرق الأوسط» بأنه يراعي فيها التمثيل المتوازن ويأخذ في الاعتبار ضرورة الانفتاح وإبداء الحد الأقصى من المرونة لإسقاط الذرائع لتبرير رفضها وعدم التوافق عليها، وإلا لن يكون أمامه من خيار سوى الاعتذار عن تشكيل الحكومة.
ولم يحسم المصدر النيابي ما إذا كان الحريري سيتقدم بتشكيلته الوزارية من 24 وزيراً قبل أن يغادر إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس المقبل، ويقول إن اختيار التوقيت يعود للرئيس المكلف الذي كان صارح رئيس المجلس النيابي نبيه بري في اجتماعهما الأخير برغبته في التوجه هذا الأسبوع إلى بعبدا حاملاً معه تشكيلته الوزارية التي يعمل حالياً على جوجلة أسماء وزرائها.
ولفت إلى أن التواصل مستمر بين الحريري وبري لمواكبة آخر التطورات المتعلقة بأزمة تشكيل الحكومة في ضوء استمرار الاتصالات الدولية والإقليمية ذات الصلة المباشرة فيها والتي تُجمع نقلاً عمن يشارك فيها على ضرورة الإسراع بتأليفها لأن من دونها لا يمكن توفير الدعم والمساندة الدولية لمساعدة لبنان للخروج من أزماته غير المسبوقة.
وأكد المصدر نفسه أن بري تداول مع الحريري في اجتماعهما الأخير في إمكانية التوافق على أن يكون للأخير الدور الراجح في تسمية من يخلفه لتولي رئاسة الحكومة، وقال إن الحريري لم يقفل الباب وأبدى تفهماً لكنه ربط موافقته الأخيرة بإجراء جولة من المشاورات مع حلفائه بدءاً برؤساء الحكومات السابقين.
ورأى أن عدم موافقة عون على التشكيلة الوزارية سيدفع بالحريري حتماً إلى الاعتذار بموقف متكامل يعلل فيه الأسباب التي أملت عليه عزوفه عن تشكيل الحكومة، وقال إنه يأخذ في الاعتبار في التشكيلة الوزارية التي سيحملها إلى بعبدا تبنّيه للمبادرة التي كان طرحها رئيس المجلس واستمد روحيتها من المبادرة الإنقاذية التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته الثانية إلى بيروت في أعقاب الانفجار الذي استهدف المرفأ.
تابع
الأكثر قراءة
خفايا الحراك الدولي بشأن لبنان تنكشف.. هل سنشهدُ دخول جيوش أجنبية؟
Lebanon 24
خفايا الحراك الدولي بشأن لبنان تنكشف.. هل سنشهدُ دخول جيوش أجنبية؟
06:00 | 2021-07-11
11/07/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية الـ"ال بي سي" تبكي مباشرة على الهواء: "وجّعوا شعب بكاملوا"! (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية الـ"ال بي سي" تبكي مباشرة على الهواء: "وجّعوا شعب بكاملوا"! (فيديو)
06:10 | 2021-07-11
11/07/2021 06:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مجددا إطلالة سعد لمجرد "الأنثوية" تعرضه للإنتقاد.. شاهدوا ملابسه (صور)
Lebanon 24
مجددا إطلالة سعد لمجرد "الأنثوية" تعرضه للإنتقاد.. شاهدوا ملابسه (صور)
10:46 | 2021-07-11
11/07/2021 10:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بوصعب يكشف تفاصيل هامة عن تشكيل الحكومة.. ماذا قال؟
Lebanon 24
بوصعب يكشف تفاصيل هامة عن تشكيل الحكومة.. ماذا قال؟
16:01 | 2021-07-11
11/07/2021 04:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض طفيف في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
إنخفاض طفيف في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصرا
10:13 | 2021-07-11
11/07/2021 10:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2021-07-12
لا حكومة… لبنان في عين الفوضى!
02:47 | 2021-07-12
"سيناريو نهاية العالم".. هارون: الفقير لن يعود قادراً على دخول المستشفى
02:47 | 2021-07-12
مولدات الكهرباء.. مليون ليرة فاتورة الـ 5 أمبير!
02:13 | 2021-07-12
احتجاجات وتحركات في الشارع.. وهذا وضع الطرقات صباحاً
02:01 | 2021-07-12
مكتب دياب يرّد على "الأخبار": خبر غير بريء في الخلفيات والأهداف
02:00 | 2021-07-12
لو أن في لبنان "مسؤولين غير صوريين" لما تحرّكت السفيرتان الأميركية والفرنسية...
فيديو
لحظات من الرعب الحقيقي.. سطو مسلح على متجر هواتف (فيديو)
Lebanon 24
لحظات من الرعب الحقيقي.. سطو مسلح على متجر هواتف (فيديو)
05:00 | 2021-07-11
12/07/2021 10:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟ وهذه ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟ وهذه ردة فعله (فيديو)
02:30 | 2021-07-11
12/07/2021 10:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء بث تلفزيوني وإطلاق النار على مراسل.. ماذا يجري؟ (فيديو)
Lebanon 24
إلغاء بث تلفزيوني وإطلاق النار على مراسل.. ماذا يجري؟ (فيديو)
00:30 | 2021-07-11
12/07/2021 10:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact