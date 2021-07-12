مسعى روسي لثني الحريري عن الاعتذار

كشفت مصادر سياسية لـ "الأنباء" الالكترونية عن مسعى روسي باتجاه الحريري لثنيه عن الاعتذار، مشيرة الى ان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف نقل الى الحريري تشديد القيادة الروسية على تشكيل حكومة برئاسته.

وربطت المصادر بين المسعى الروسي الجديد والزيارة المفاجئة التي يقوم بها الحريري الى مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يتواصل مع القيادة السعودية سعيا لتغيير موقفها وتوفير الغطاء العربي للحكومة التي قد يشكلها قبل ان يحسم خياره بالاعتذار.

مصدر قيادي معارض أشار عبر "الأنباء" الالكترونية الى أن "الأمور تتجه من سيئ الى أسوأ لأن اعتذار الحريري لن يكون بابا للحل، بل سيفتح ابواب جهنم اكثر من الأبواب التي فتحها الرئيس عون"، فالاعتذار يضيف المصدر "لم يعد مرتبطا بالحلقة الداخلية الضيقة، بل رهن تشابك فرنسي - روسي - مصري – أميركي والتعويل على بديل يطرحه الحريري سقط أصلا لأن الرئيس المكلف في حال الاعتذار لن يسمي أحدا".

واستغرب المصدر مطالبة فريق عون تحديد مهل للتكليف "وهو الذي يعطل انتخاب رئيس جمهورية سنتين ونصف السنة".