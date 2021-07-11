29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
28
o
بعلبك
29
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
رفع الحصانة في الميزان العوني والاشتراكي والمستقبلي
Lebanon 24
11-07-2021
|
23:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ألان عون أن موقف «التيار الوطني الحر»، هو «طبعاً مع إسقاط الحصانات، لا بل موقفنا أبعد من ذلك، بأنه لا يجوز أصلاً أن تكون هناك حصانات لأحد، لأن الحصانة أعطيت في الدستور لحماية النائب من الاستهداف بسبب قناعاته السياسية وليس لأي سبب أو عمل آخر يقوم به». وقال عون لـ«الشرق الأوسط»: «اجتماع الجمعة لم يكن للتصويت بل للنقاش وتحضير تقرير يُرفع إلى الهيئة العامة حيث يجري التصويت»، مضيفاً: «موقفنا الخاص هو أن ما قاله النواب البارحة كشرح لحيثيات الموضوع، يجدر الإدلاء به أمام القاضي وهذا ما قلته خلال الاجتماع. وحتى الآن، لم أفهم لماذا لم يُجرِ القاضي استماعاً أو استجواباً للنواب الوزراء السابقين المعنيين، فحتى لو سلّمنا جدلاً بوجود حصانة لديهم، هي حصانة تخصّ الادعاء وليس الاستماع. بجميع الأحوال، تكوّن توجّه من عدّة مداخلات لنواب، أن ما أرسله القاضي في الملف لا يعلّل الاتهام بشكل كافٍ وطلبوا تزويدهم بالحيثيات الباقية وهذا من صلاحيتهم وفقاً للمادتين 91 و98 لقانون النظام الداخلي للنواب ولا يعتبر تدخّلاً بالقضاء وإلا لماذا يُطلب رأيهم بذلك؟».
وشدد عون على إصرار نواب «لبنان القوي» على «طلب عقد اجتماع آخر فور جواب القاضي سريعاً ورفع التقرير للهيئة العامة، تحديداً لكي لا يُعطى انطباع بالتسويف، وهذا ما ضمّنّاه البيان».
أما موقف الحزب «التقدمي الاشتراكي» فعبّر عنه عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، مؤكداً أن الحزب و«اللقاء» مع كل خطوة من شأنها الوصول للحقيقة من دون تحفظ، مؤكداً تأييده «رفع الحصانات عن جميع المسؤولين وليس فقط مَن طلب رفع الحصانة عنهم قاضي التحقيق، وبالتحديد كل من هم في المواقع المرتبطة بملف المرفأ من الرئاسات المعنية كافة إلى المسؤولين السياسيين، الإداريين والأجهزة الأمنية والقضائية». وقال عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «لا يجوز أن يكون هناك غطاء أو حصانة على أحد في ملف وطني وكارثي. موقفنا واضح وسيترجم في الخطوات اللاحقة وإن كنا وافقنا على إعطاء فرصة قصيرة لبعض التوضيحات من قاضي التحقيق بما يخص المضبطة الاتهامية للمعنيين».
ويبدو موقف تيار «المستقبل» منسجماً تماماً مع الموقف الذي أعلنه الفرزلي، وبالتالي موقف الرئيس بري، إذ شدد نائب رئيس تيار «المستقبل» مصطفى علوش على أن «أي قرار مستعجل وغير مدروس سيؤدي لنتائج عكسية، لذلك يتوجب إرسال قرار معلل للاستدعاءات وأن تكون الاتهامات مبنية على معطيات محددة، باعتبار أننا لا نريد أن تعيق أي مسائل إدارية التحقيق، لذلك على القاضي القيام بكل بالإجراءات اللازمة». ورأى علوش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «قبل التحقيق مع أي نائب يتوجب رفع الحصانة عنه بقرار معلل أو إذا كان وزيراً أن تتم إحالته إلى الهيئة العليا لمحاكمة الوزراء والرؤساء".
تابع
الأكثر قراءة
خفايا الحراك الدولي بشأن لبنان تنكشف.. هل سنشهدُ دخول جيوش أجنبية؟
Lebanon 24
خفايا الحراك الدولي بشأن لبنان تنكشف.. هل سنشهدُ دخول جيوش أجنبية؟
06:00 | 2021-07-11
11/07/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية الـ"ال بي سي" تبكي مباشرة على الهواء: "وجّعوا شعب بكاملوا"! (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية الـ"ال بي سي" تبكي مباشرة على الهواء: "وجّعوا شعب بكاملوا"! (فيديو)
06:10 | 2021-07-11
11/07/2021 06:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مجددا إطلالة سعد لمجرد "الأنثوية" تعرضه للإنتقاد.. شاهدوا ملابسه (صور)
Lebanon 24
مجددا إطلالة سعد لمجرد "الأنثوية" تعرضه للإنتقاد.. شاهدوا ملابسه (صور)
10:46 | 2021-07-11
11/07/2021 10:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بوصعب يكشف تفاصيل هامة عن تشكيل الحكومة.. ماذا قال؟
Lebanon 24
بوصعب يكشف تفاصيل هامة عن تشكيل الحكومة.. ماذا قال؟
16:01 | 2021-07-11
11/07/2021 04:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض طفيف في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
إنخفاض طفيف في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصرا
10:13 | 2021-07-11
11/07/2021 10:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:16 | 2021-07-12
مجلس نقابة المحامين في طرابلس: توقفٌ عن حضور الجلسات أمام المحاكم اليوم
03:00 | 2021-07-12
لا حكومة… لبنان في عين الفوضى!
02:47 | 2021-07-12
"سيناريو نهاية العالم".. هارون: الفقير لن يعود قادراً على دخول المستشفى
02:47 | 2021-07-12
مولدات الكهرباء.. مليون ليرة فاتورة الـ 5 أمبير!
02:13 | 2021-07-12
احتجاجات وتحركات في الشارع.. وهذا وضع الطرقات صباحاً
02:01 | 2021-07-12
مكتب دياب يرّد على "الأخبار": خبر غير بريء في الخلفيات والأهداف
فيديو
لحظات من الرعب الحقيقي.. سطو مسلح على متجر هواتف (فيديو)
Lebanon 24
لحظات من الرعب الحقيقي.. سطو مسلح على متجر هواتف (فيديو)
05:00 | 2021-07-11
12/07/2021 10:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟ وهذه ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟ وهذه ردة فعله (فيديو)
02:30 | 2021-07-11
12/07/2021 10:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء بث تلفزيوني وإطلاق النار على مراسل.. ماذا يجري؟ (فيديو)
Lebanon 24
إلغاء بث تلفزيوني وإطلاق النار على مراسل.. ماذا يجري؟ (فيديو)
00:30 | 2021-07-11
12/07/2021 10:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact