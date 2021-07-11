الاشتراكيون "ينتفضون" على "محاصصة النقابات"... ويستقيلون من "العمالي…

كتبت كلير شكر في "نداء الوطن": يتجه "الحزب التقدمي" إلى عدم المشاركة في استحقاق نقابة المهندسين كمقدمة للخروج من لعبة الانتخابات النقابية التي كانت تجرى ولسنوات، بالتكافل والتضامن مع أحزاب السلطة، ضمن إطار المحاصصة والتحالفات البعيدة كل البعد عن البرامج الهادفة التي تسعى إلى تطوير العمل النقابي.الأكيد أنّ الانهيار الحاصل، وعلى كافة المستويات، يستدعي من كل الأحزاب أن تعيد النظر بأدائها وبمقارباتها الانتخابية والنقابية حيث نبض الطبقة المتوسطة ومرآة المزاج العام. وقد يكون "الحزب التقدمي" أكثر المسارعين إلى التعلّم من تجربة انتخابات نقابة المهندسين، حتى لو لم يتمّ تعميمها على الانتخابات النيابية العامة، لكن لنتائجها عِبراً لا يجوز القفز فوقها وكأنها لم تكن. أقله هكذا يتعاطى معها الاشتراكيون.ولهذا يؤكدون أنّ قرارهم ليس انقلاباً على حلفائهم الذين سبق أن خاضوا معهم معارك نقابية أو سياسية، لا بل هو نتاج تشاور مسبق معهم، حيث أبلغ الاشتراكيون من راجعهم بأنّهم لن يكونوا ضمن تحالف لخوض معركة مرشح حزبي لأنّ ذلك مخالف لتوجهات الرأي العام إلّا أنّ "تيار المستقبل" لا يزال عند رأيه، ما حدا بـ"الاشتراكي" إلى الانكفاء نهائياً عن معركة 18 الجاري.يشير الاشتراكيون إلى أنّ مهندسي الحزب سيعلنون خلال الأيام القليلة المقبلة عن برنامج نقابي لوضعه على طاولة النقيب ومجلس النقابة، أياً تكن نتيجة الاستحقاق، ومطالبته بتطبيق هذا البرنامج، وينفون أن يكونوا بصدد التفاوض مع مرشحي منصب نقيب حول البرنامج لتجيير أصوات مهندسي الحزب لمصلحة من يتفاهمون معه. وسيكتفي الحزب بالإعلان عن عدم مشاركته بالاستحقاق.وضمن هذا التوجه، أبلغ "الحزب التقدمي" رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عن اتجاه ممثل الحزب في المجلس التنفيذي، أكرم العربي وهو ممثل اتحاد موظفي المصارف، للاستقالة، تحت عنوان انّ الاتحاد "لا يمثّل نبض الناس ومعاناتها ولا يمكن تحمّل تبعات هذه المشاركة للمستقبل بعدما بلغ السيل الزبى، خصوصاً وأنّ تحرك الاتحاد ليس معزولاً عن القرار السياسي ما يفقده صدقيته".