"حزب الله" قد يرفع الرايات: ممنوع سقوط "التيار" في الانتخابات

كتب الان سركيس في "نداء الوطن": كشفت معلومات أن "حزب الله" و"التيار الوطني الحرّ" باشرا عقد لقاءات واجتماعات بعيداً من الأضواء للبحث في الملف الإنتخابي، في ظل إهتمام كبير من "الحزب" بهذا الموضوع، وخشيته من عدم حصول تمديد للمجلس النيابي الحالي الذي يملك فيه الأكثرية، ففي حال حصول معركة إنتخابية فإنه يتخوّف من فقدانه تلك الأكثرية، فكل إحصاءاته تؤكّد أن شعبية "التيار الوطني الحرّ" متراجعة بشكل كبير في الشارع المسيحي…وأمام هذا الواقع، يبحث "حزب الله" في الطريقة الأفضل ليشكّل رافعة للوائح "التيار الوطني الحرّ" خلافاً للانتخابات السابقة.وقد باشر كل من "الحزب" و"التيار" دراسة التعاون على أرض الواقع، وهذا التعاون سيشمل كلاً من دائرة كسروان - جبيل حيث توجد قوّة شيعية ناخبة، وزحلة، ويفكّر "الحزب" بأن يمنح النائب الكاثوليكي في بعلبك لـ"التيار" بعدما كان في الإنتخابات الأخيرة من حصّة الحزب "السوري القومي الإجتماعي"، وكذلك فإن العمل يتركّز على منح "التيار" المقعد الماروني في البقاع الغربي.ولا يقتصر التعاون على هذه الدوائر، بل سيضغط "حزب الله" على حركة "أمل" والرئيس نبيه برّي في جزين من أجل حصول تعاون مع "التيار الوطني" هناك، نظراً إلى القوة التقليدية التي يتمتّع بها النائب إبراهيم عازار ووجود كتلة شيعية ناخبة، خصوصاً أن وضع "التيار" في جزين ليس على ما يرام، ولن يقتصر الضغط على بري في جزين، بل سيشمل الدوائر التي فيها ثقل لحركة "أمل" ويستطيع "التيار" الإستفادة من قوته لإيصال مرشحين مسيحيين.وتُعتبر بعبدا من أكثر الدوائر التي يوجد فيها "الثنائي الشيعي" في عمق الدوائر المسيحية، لكن "الحزب" سيواجه مشكلة أكبر مع حلفائه، فمن جهة سيحرم "القومي" مقعد بعلبك وسيؤثّر سلباً على مركز نائب رئيس مجلس النواب الياس الفرزلي في البقاع الغربي، لكن المشكلة الأكبر سيواجهها مع بري الذي يُعتبر الخصم الأول للعهد العوني والنائب جبران باسيل.