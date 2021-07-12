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لبنان
اعتصام أمام معمل دير عمار وإغلاق مصفاة طرابلس
Lebanon 24
12-07-2021
|
01:30
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نفّذ محتجّون، صباح اليوم، اعتصاماً أمام معمل دير عمار الحراري وسط انتشار للجيش، بحسب مندوبة "لبنان 24".
ثمّ أفيد بأنّ المحتجين انتقلوا إلى أمام مصفاة طرابلس - البداوي وعملوا على إغلاقها ومنع الصهاريج من الخروج وذلك لعدم تزويد المنطقة بمادة المازوت.
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