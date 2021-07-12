اعتصام أمام معمل دير عمار وإغلاق مصفاة طرابلس

نفّذ محتجّون، صباح اليوم، اعتصاماً أمام معمل دير عمار الحراري وسط انتشار للجيش، بحسب مندوبة "لبنان 24".

ثمّ أفيد بأنّ المحتجين انتقلوا إلى أمام مصفاة طرابلس - البداوي وعملوا على إغلاقها ومنع الصهاريج من الخروج وذلك لعدم تزويد المنطقة بمادة المازوت.