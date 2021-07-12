لبنان

"تحسّن كبير في زحمة الطوابير".. البراكس يكشف السبب!

Lebanon 24
12-07-2021 | 08:41
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رأى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، في تصريح، أن هناك "تحسناً كبيراً في زحمة الطوابير على محطات المحروقات وهذا ما بشرنا به منذ ايام، ويعود السبب الى تفريغ الباخرتين اللتين كانتا متوقفتين في المياه اللبنانية وتموين المحطات التابعة لها التي كانت مقفلة وفتحت أبوابها من جديد، بالإضافة الى الموافقات المسبقة التي اعطاها مصرف لبنان للبواخر التي ستأتي في الاسابيع المقبلة، ونأمل أن يستمر التحسن لأطول فترة ممكنة".

ودعا إلى "التأكد من تموين محطات الاطراف على كامل الاراضي اللبنانية وبخاصة في الجنوب والبقاع وعكار".
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