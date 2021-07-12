لبنان

تيار المردة صامت ولا يعلّق

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-07-2021 | 07:45
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حتى الساعة لم يحدد "تيار المردة" من موضوع استدعاء الوزير السابق يوسف فنيانوس الى التحقيق بعد الادعاء عليه في ملف انفجار مرفأ بيروت.

ويرفض جميع المعنيين في " المردة " تناول هذا الموضوع، بما يوحي بقرار رسمي من الوزير السابق سليمان فرنجية بهذا الصدد.

لكن الجديد في الموضوع  هو تبلّغ نقابة المحامين في الشمال الاثنين الفائت  طلب رفع الحصانة عن فنيانوس لكونه محامياً، وهي في صدد دراسته، علما ان القانون يعطي النقابة  مهلة شهر للرد على الكتاب وفي حال عدم الرد تبدأ الملاحقة تلقائيا.

وقال نقيب محامي الشمال محمد المراد "ان اي قرار برفع الحصانة لا يؤخذ الا بعد دراسة معقمة وكونه سيكون له تأثير كبير وهو قرار حساس للغاية".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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