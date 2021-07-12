مكتب دياب يرّد على "الأخبار": خبر غير بريء في الخلفيات والأهداف

صدر عن المكتب الاعلامي في رئاسة الحكومة البيان التالي:أوردت صحيفة "الأخبار" أن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب طلب استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لإبداء الرأي في طلب الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا.إن هذا الخبر غير صحيح، وربما غير بريء في الخلفيات والأهداف.