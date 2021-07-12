احتجاجات وتحركات في الشارع.. وهذا وضع الطرقات صباحاً

نفّذ شبّانٌ بلدة عانوت وداريا في إقليم الخروب – الشوف وقفة احتجاجية، عند مفرق مرج علي، اعتراضاً على الأوضاع، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

كما قطع المحتجون الطريق عند مثلث داريا - عانوت - شحيم في اقليم الخروب، لبعض الوقت قبل أن يتمّ فتحها في وقت لاحق.

ومنع المحتجون عند مثلث داريا - عانوت - شحيم، جميع موظفي الإقليم من التوجه إلى مراكز عملهم في بيروت وصيدا وبقية المناطق، مؤكدين استمرار الاعتصام والتصعيد.

وفي وقت لاحق، حضرت عناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي إلى موقع الاعتصام في داريا، وتقدّم المحتجون من الضابط المسؤول، وابلغوه أنهم يعتصمون حداداً على فقدان طفلة بالأمس، وللمطالبة بغرفة عناية فائقة مركزة في اقليم الخروب، للحالات الطارئة.

وفي صيدا، عمد سائقو الشاحنات الى قطع الطريق عند الاولي مدخل صيدا الشمالي، مقابل مدينة الرئيس رفيق الحريري الرياضية حيث ركنوا شاحناتهم وسط الطريق في الاتجاهين، مع ترك مسرب واحد لمرور سيارة، ما تسبب بزحمة خانقة في المكان، وذلك احتجاجا على عدم توافر مادة المازوت "واذلالهم عند المحطات للتزود بها"، مطالبين البلدية والفاعليات بتأمين المازوت ليتمكنوا من الذهاب الى اشغالهم، وسط انتشار عناصر الجيش في المكان.



