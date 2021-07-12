لبنان

انتخابات "نقيب المهندسين".. ما موقف الأحزاب؟

Lebanon 24
12-07-2021 | 23:18
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كتبت كلير شكر في "نداء الوطن": "مهما حاولت الأحزاب ترقيع وتجميل نتائج انتخابات نقابة مهندسي بيروت، بجولتها الأولى، فهي تواجه ارباكاً قلّ نظيره، في التعاطي مع استحقاق منصب النقيب الذي سيجري يوم الأحد المقبل في مقر النقابة. يصرّ الحزب التقدمي الاشتراكي على عدم المشاركة في الاستحقاق، ولو أنّ بعض المهندسين من الخصوم يعتبرون أنّ الترجمة العملانية لهذا الخيار، لا تزال ضبابية، وقد تتغير بين ليلة وضحاها، وقد تصبح مشاركة غير رسمية أو غير علنية. يعتقد هؤلاء أنّ الحزب التقدمي قد يترك الحرية لمهندسيه في اختيار من يعتقدون أنّه أقرب إلى أفكارهم وتطلعاتهم، وبذلك فإنّ انكفاءه هو بمثابة اختبار لميول محازبيه من المهندسين والمناخ المحيط بهم، أو أشبه ببالون اختبار لمعرفة حقيقة مزاج جمهوره.

كذلك لا تزال "القوات اللبنانية" في موقع الانتظار، إلا أنّها تنطلق في قرارها المرتقب من رفضيْن: الأول رفض الالتحاق بمركب اللائحة الحزبية والتي يفترض أن يشكلها مرشح" تيار المستقبل" انفاذاً لقرارها بعدم التحالف مع أحزاب السلطة وليس من باب عرقلة معركة "المستقبل". والثاني هو رفض التحالف مع مجموعات "النقابة تنتفض" نظراً لغياب المشروع النقابي الواضح عند هذا الفريق الذي اكتفى وفق مصادر قواتية بتقديم أفكار عامة مطروحة منذ سنوات، فضلاً عن أن كل المهندسين القدامى يعرفون جيداً أنّ مرشح "النقابة تنتفض" لمنصب النقيب، عارف ياسين، هو شيوعي ولطالما ترشّح عن الحزب الشيوعي، من دون أن يعني ذلك أنّ القوات تتخذ موقفاً سلبياً من الحزب الشيوعي ولكنها كانت تفضّل أن يتم تقديمه على هذا الأساس لا تحت ستار "مجموعات مستقلة" تعمل على "شيطنة" بقية الأحزاب. ولذا لا تزال القوات تدقق في بقية الترشيحات المستقلة قبل اتخاذ القرار النهائي.

كذلك الأمر بالنسبة لـ"التيار الوطني الحر" الذي يبدو مربكاً بين اللحاق بمركب "المجموعات المستقلة" التي "ترجُمُه" كما ترجم بقية الأحزاب، وبين تأييد مرشح "المستقبل" وهو قرار غير منسجم مع خياراته السياسية.
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