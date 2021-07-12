31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
33
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
31
o
بشري
33
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
المغتربون عادوا... الواقع أسوأ مما تخيّلنا
Lebanon 24
12-07-2021
|
23:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت صحيفة "القبس" على الرغم من الواقع السوداوي المطبق على كل أوجه الحياة، يتواصل تدفق المغتربين اللبنانيين إلى بلدهم، لقضاء إجازاتهم مع أهلهم وأقاربهم، مع ما يعني ذلك من إغناء للسوق بالعملات الأجنبية التي يحتاجها لبنان للصمود إلى حين.
لدى هؤلاء المغتربين معرفة دقيقة بأحوال بلادهم المأساوية، إلا أن "الواقع كان أسوأ بكثير" مما توقعوا، وفق روايات بعضهم، في حين حاول البعض الآخر الاستفادة قدر الإمكان من إجازته وعدم الاستسلام للكآبة العامة.
الإيجابية الوحيدة - عدا الاطمئنان على الأهل - هي القدرة على الإنفاق لمن يحمل "فريش دولار" بالنسبة إلى السياح اللبنانيين.
"عشاء فاخر في مطعم عريق مع الأصحاب لا يكلف أكثر من 50 دولاراً" يقول أحد السياح.
الى ذلك، فاقت الحجوزات هذا الصيف كل التوقعات. ويراهن القطاع السياحي اللبناني على المغتربين اللبنانيين، وعلى ما تيسَّر من سياح عراقيين ومصريين وأردنيين، والقليل من السياح الخليجيين، وتحديداً السعوديين والكويتيين، بعد أن كانوا عصب السياحة.
خمس طائرات تصل يومياً من العراق إلى مطار بيروت. وعشر طائرات تصل في العطلة الأسبوعية من دبي، في وقت تشير تقديرات المسؤولين السياحيين إلى تسجيل الرقم نفسه عام 2019 قبيل اندلاع الأزمة.
وفي اتصال مع القبس، توقّع رئيس اتحادات نقابة السياحة جان بيروتي حضور 800 ألف سائح، سيُدخلون ملياري دولار إلى القطاع، موضحاً أن ذلك "ما نحتاجه حاليا للصمود، صحيح أن هذا المبلغ لا يعالج الأزمة لكنه يهدئ الانهيار، وأهميته أنه يصل إلى القطاعات السياحية والناس العاملين ضمنها وليس إلى الدولة"، وفق بيروتي.
وكانت العائدات السياحية تسجل 10 مليارات ثم تراجعت إلى 6 مليارات دولار، بين عامي 2011 و2018، عقب الحرب السورية وتداعياتها على لبنان.
وإلى السياح الكويتيين، توجه بيروتي بالقول: "هذا بلدكم الأول والثاني، والروابط ما بين البلدين أعمق من أي اعتبارات»، مطمئناً السياح الخليجيين بأن الخدمات السياحية حافظت على مستواها الجيد، لكن تكلفتها باتت منخفضة".
تابع
الأكثر قراءة
ميرا طفيلي بصورة جريئة جدًّا على الشاطئ...أين المايوه؟
Lebanon 24
ميرا طفيلي بصورة جريئة جدًّا على الشاطئ...أين المايوه؟
16:05 | 2021-07-14
14/07/2021 04:05:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين الحريري والـMTV؟
Lebanon 24
ماذا يجري بين الحريري والـMTV؟
01:15 | 2021-07-15
15/07/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتوازي مع زيارة الحريري إلى بعبدا.. كم بلغت تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا؟
Lebanon 24
بالتوازي مع زيارة الحريري إلى بعبدا.. كم بلغت تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا؟
09:54 | 2021-07-14
14/07/2021 09:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار.. إطلالة جميلة بالجينز! (صورة)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار.. إطلالة جميلة بالجينز! (صورة)
11:00 | 2021-07-14
14/07/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس
Lebanon 24
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس
02:14 | 2021-07-15
15/07/2021 02:14:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:58 | 2021-07-15
تجمع اصحاب الصيدليات يعلن التوقف عن العمل اعتبارا من صباح الغد
07:45 | 2021-07-15
قبل توجهه إلى بعبدا.. هذا ما أبلغه الحريري لكتلة "المستقبل"
07:45 | 2021-07-15
وقفة لحراك النبطية تضامنا مع أهالي شهداء وضحايا تفجير المرفأ
07:33 | 2021-07-15
القاضي عبود: لضرورة المواءمة بين خصوصية المحكمة العسكرية في أداء مهامها
07:32 | 2021-07-15
دانا خرجت من منزل ذويها في عرمون منذ 11 يوما ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
07:27 | 2021-07-15
طاولة نقاش حول النفايات الصلبة في الصيفي
فيديو
بسبب نقص الدواء والغذاء في لبنان.. هذا ما أحضرته دينا الشربيني لمايا دياب من مصر (فيديو)
Lebanon 24
بسبب نقص الدواء والغذاء في لبنان.. هذا ما أحضرته دينا الشربيني لمايا دياب من مصر (فيديو)
06:10 | 2021-07-15
15/07/2021 15:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تستطع التنفس.. هذا ما حصل مع مذيعة أخبار مباشرة على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
لم تستطع التنفس.. هذا ما حصل مع مذيعة أخبار مباشرة على الهواء! (فيديو)
09:02 | 2021-07-14
15/07/2021 15:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
دلال عبد العزيز تتنفس من دون أوكسجين.. ولكن (فيديو)
Lebanon 24
دلال عبد العزيز تتنفس من دون أوكسجين.. ولكن (فيديو)
08:00 | 2021-07-14
15/07/2021 15:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact