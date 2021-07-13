لبنان

القاضية غادة عون تنصبُ فخا وجاهيا مُحكَما، فمن وقّع فيه؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-07-2021 | 01:22
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على هامش إطلاق نظام المحاكمات عن بعد في عدلية بعبدا بتجهيزات مقدمة كهبة من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق TIKA الى وزارة العدل ظهر أمس الإثنين، وبعد متابعة جلستين مباشرتين مع موقوفين في سجن رومية عبر تطبيق zoom، قامت وزيرة العدل ماري كلود نجم ترافقها المديرة العامة للوزارة القاضية رلى جدايل بتفقد دوائر وأقسام العدلية، كما زارت عدداً من القضاة في مكاتبهم للإطلاع منهم على انتظام العمل وظروفه، ومن هؤلاء القضاة النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، حيث فوجىء الوفد الزائر بعدد من مواطنين ينتظرون "بترقّب العارف بالموعد" المعلن عبر وسائل الإعلام حضور الوزيرة نجم الى مكتب القاضية عون.

شهود عيان أشاروا الى أن اللقاء تضمنه مداخلة مطولة لأحد الحضور، تبيّن لاحقاً أنه من المودعين، بدأت بسردّية  الفينيقين الذين صدّروا الأبجدية الى العالم وصولاً الى التدقيق الجنائي والكابيتال كونترول، تخللها رسائل واضحة صدرت عن باقي الحضور على وزن "القاضية عون لا تملك صلاحية العمل"، في إشارة الى قرار كف يدها عن متابعة عدد من الملفات ومنها المالية على وجه الخصوص  من قبل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

تقاطع الأمور يشير الى  أن هؤلاء المواطنين، بصرف النظر عن أحقية مطالبهم من عدمها، كانوا على علم مسبق بحضور الوزيرة نجم الى قصر عدل بعبدا، "فكمنوا" لها وللوفد المرافق وجاهياً في مسعى منهم لإيصال رسالة تُقرأ بوضوح تام.

 

 

 

 

المصدر: لبنان 24

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