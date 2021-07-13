بين فرنسا وحزب الله: قطيعة ام تواصل؟

عشية زيارة موفد الرئيس الفرنسي باتريك دوريل الى لبنان اليوم، حرصت مصادر ديبلوماسية فرنسية على التأكيد ان من اهداف الزيارة" توجيه رسالة الى حزب الله بأن ما يهم فرنسا هو تحقيق المصلحة اللبنانية والاستقرار في لبنان، وانها ليست في وارد الدخول في احلاف واصطفافات ضد أي مكون لبناني".

وفي ترجمة عملية لهذا الموقف تفيد المعلومات ان العلاقة بين الجانبين مستمرة عبر القنوات المعتادة بين السفارة في بيروت ووحدة العلاقات الدولية في الحزب، بغض النظر عن الحملة التي شنتها" قناة المنار" واطراف اعلامية على صلة وثيقة بالحزب ضد الموقف الفرنسي.

وتفيد المعلومات " ان السفارة الفرنسية ارسلت توضيحات الى حزب الله مفادها ان التحرك الفرنسي المشترك مع الولايات المتحدة والسعودية تناول المسائل الانسانية دون سواها".