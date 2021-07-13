حب الله: دعم الدواء تدمير ممنهج للصناعة الدوائية

غرد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ما يسمى بدعم الدواء تحول إلى عملية تدمير ممنهجة للصناعة الدوائية المحلية والأمن الصحي".