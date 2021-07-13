لبنان

حب الله: دعم الدواء تدمير ممنهج للصناعة الدوائية

Lebanon 24
13-07-2021 | 01:43
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غرد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ما يسمى بدعم الدواء تحول إلى عملية تدمير ممنهجة للصناعة الدوائية المحلية والأمن الصحي".
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وزير الصناعة

عماد حب الله

لبنان

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