لبنان

لقاحات الأطفال متوفرة لدى وزارة الصحة.. وهذه الأدوية موجودة في المراكز الصحية

Lebanon 24
13-07-2021 | 02:16
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طمأنت رئيسة دائرة الرعاية الصحية والتلقيح في وزارة الصحة الدكتورة رندا حمادة في حديث لإذاعة "صوت لبنان"، الى أن لقاحات الأطفال متوفرة لدى القطاع العام أي لدى وزارة الصحة ويتم تأمينها بمساعدة اليونيسيف.
 
وأكدت أن أدوية الحرارة والأنتيبيوتيك وغيرها موجودة أيضاً في المراكز الصحية الأولية إضافة الى أدوية السكري والقلب والشرايين، لافتة الى تسجيل
تراجع كبير جداً في عمليات تلقيح الأطفال بلغ 31% في القطاع الخاص في فترة كورونا، إلا أن هذا المستوى بدأ بالإرتفاع نسبياً.
 
وأشارت حمادة الى سلسلة إجتماعات مع جمعيات الأطفال في بيروت والشمال بهدف العمل على تلقيح الأطفال مجاناً. وقالت: "لا نريد العودة الى شلل الأطفال وقد خلا لبنان منه من ست عشرة سنة.
 
ورأت وجوب التركيز أكثر على موضوع التلقيح ضد كورونا من خلال التسجيل أكثر على المنصّة، وأعلنت أن وزارة الصحة ستطلق قريباً حملة لرفع التوعية حول أهمية اللقاح وستفعّل أيضاً عمليات التطعيم في الأيام المقبلة.

ولفتت الى البدء بتلقيح الفئات الشبابية مع تلقي عدد كبير من الرسائل لتحديد مواعيد في المراكز المخصصة لذلك.
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