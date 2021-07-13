وزني أحال إلى رئاسة مجلس الوزراء سلفة خزينة للهيئة العليا للاغاثة بقيمة 75 مليار ليرة

وقعّ وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني وأحال إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع مرسوم متعلق بإعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية لاستكمال المرحلة الخامسة من الخطة الاجتماعية الهادفة إلى مساعدة الأسر التي ترزح تحت أوضاع معيشية حادة بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.