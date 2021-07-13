لبنان

مبادرات السفراء ستتكثف بهذا الاتجاه!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-07-2021 | 04:45
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قالت مصادر مطلعة ان ما حصل في المؤتمر الصحافي المشترك لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والسفير السعودي وليد البخاري، لن يكون يتيماً، بل ان مسارا سياسيا  واعلاميا وخدماتيا قد بدأ..

واشارت المصادر الى ان السفيرين السعودي والفرنسي سيكون لهما مبادرات عدة حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة، وستكون بغالبيتها عبارة عن تقديم مبادرات خدماتية، او مساعدات مالية للبنانيين.

ولفتت المصادر الى ان طابع المساعدات سيختلف عن الفترات السابقة، اذ لن يعتمد على المواد الغذائية، بل على عمليات دعم للمشاريع الصغرى والمبادرات الفردية في بعض المناطق..

المصدر: لبنان 24

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