لبنان

ترقب لخطوات اسرائيلية؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-07-2021 | 04:50
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لاحظت مصادر مطلعة غياب الخروقات الجوية الاسرائيلية للاجواء اللبنانية منذ فترة ليست قليلة، بالتزامن مع توقف الغارات الاسرائيلية على سوريا منذ اكتر من شهر، وهي مدة قد تكون الاطول منذ بدء العدوان على سوريا قبل سنوات.

 

وقالت المصادر ان الامر قد يكون مرتبطا بالتماهي الحاصل بين الادارة الاميركية الجديدة، والحكومة الاسرائيلية، اذ ان تل ابيب لا ترغب بإزعاج واشنطن والقيام بعمليات تصعيدية في المنطقة لا ترغب بها ادارة بايدن.

 

لكن المصادر تفسها، سألت، هل من الممكن ان يكون ما يحصل هو هدوء  ما قبل العاصفة، او انه  عبارة عن مجرد تحضير اسرائيلي لعمل امني او عسكري ما في اطار استراتيجية المعارك بين الحروب التي ينفذها؟

المصدر: لبنان 24

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