سلسلة احكام لجنايات البقاع

أصدرت محكمة الجنايات في البقاع سلسلة احكام في حق متهمين بالخطف وتأليف عصابة سلب وسرقة، الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، الاسلحة، السلب، السرقة، محاولة السرقة، ترويج عملة مزورة، دخول البلاد خلسة.



وتراوحت الاحكام بين السجن لسنوات والاشغال الشاقة الموقتة والمؤبدة والتغريم.