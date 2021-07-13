لبنان

طقس صيفي رطب.. درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية الخميس والجمعة

Lebanon 24
13-07-2021 | 04:47
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات صباحا ومساء، دون تعديل في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور في الحر.

في التفاصيل، طقس صيفي رطب وحار يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية يومي الخميس والجمعة.
ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و 32 درجة).

الثلاثاء: مشمس الى قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور في الحر، ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.


الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات صباحا ومساء، دون تعديل في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور في الحر.


الخميس: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة خصوصا في الجبال وفي الداخل، ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية.


- الجمعة : قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات واستمرار دراجات الحرارة بالارتفاع التي تتخطى معدلاتها الموسمية، ويحذر من التعرض لاشعة الشمس فترة طويلة، ومن خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.


- الحرارة على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19 الى 29 درجة، في الداخل من 21 الى 35 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.
- الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل ويسوء مساء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.
- الضغط الجوي: 756 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 5,37
- ساعة غروب الشمس: 19,50
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