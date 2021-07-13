ما حقيقة الاستياء الروسي من وزيرة الدفاع؟

نفى السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف أن تكون بلاده مستاءة من عدم مشاركة وزيرة الدفاع زينة عكر في مؤتمر الأمن الدولي الذي إستضافته موسكو الشهر الماضي، وقال روداكوف لـ"الأخبار": "لأننا ندرك حجم المسؤوليات على كل الوزراء في الحكومة الحالية وعلى أي حال، نحن جاهزون لترتيب زيارة متى سنحت الفرصة".