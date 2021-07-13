لبنان

يبيع البنزين في "الغالونات" وهذا ما حصل معه

Lebanon 24
13-07-2021 | 05:10
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اوقفت دورية من مخابرات الجيش احد الاشخاص في محلة ساحة النورفي طرابلس على خلفية بيعه "غالونات" بنزين في السوق الموازية  وتم مصادرة "الغالونات" فيما احيل الموقوف الى المخفر للتحقيق معه.
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بنزين

طرابلس

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