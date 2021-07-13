يبيع البنزين في "الغالونات" وهذا ما حصل معه

اوقفت دورية من مخابرات الجيش احد الاشخاص في محلة ساحة النورفي طرابلس على خلفية بيعه "غالونات" بنزين في السوق الموازية وتم مصادرة "الغالونات" فيما احيل الموقوف الى المخفر للتحقيق معه.