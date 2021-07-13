ملف "الترانزيت" وقانون "قيصر" في اجتماع وزاري رأسه دياب

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي،اجتماعًا وزاريًا ضمّ الوزراء عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفية، عباس مرتضى وطلال حواط،وتم البحث في موضوع "الترانزيت" عبر سوريا ومختلف النقاط المرتبطة بقانون قيصر.