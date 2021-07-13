لبنان

ملف "الترانزيت" وقانون "قيصر" في اجتماع وزاري رأسه دياب

Lebanon 24
13-07-2021 | 05:17
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رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي،اجتماعًا وزاريًا ضمّ الوزراء عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفية، عباس مرتضى وطلال حواط،وتم البحث في موضوع "الترانزيت" عبر سوريا ومختلف النقاط المرتبطة بقانون قيصر.

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الترانزيت

حسان دياب

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