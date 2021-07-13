لبنان

"الإشتراكي" لن يخوض انتخابات نقابة المهندسين: نحو مرحلة جديدة

Lebanon 24
13-07-2021 | 05:22
A-
A+
Doc-P-842304-637617758569127237.jpg
Doc-P-842304-637617758569127237.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي، البيان التالي:

انطلاقًا من مساره الثابت في إجراء المراجعات لكل تجاربه في الشأن العام، والتي مارسها تكراراً في الكثير من المحطات بجرأة معهودة لديه، وحرصاً على عملية التقييم والتقويم لعمله، وحفاظا على ما حققه من الكثير من الانجازات التي تحفل بها مسيرته، وتطلعاً الى تحقيق الأفضل في كل مجال وفق الظروف والمعطيات والامكانات في كل حين، فإن الحزب التقدمي الإشتراكي يطلق مقاربة جديدة في العمل النقابي بشكل عام وفي نقابات المهن الحرة بشكل خاص، وذلك تعبيراً عن حالة اعتراض على مسار السنوات الماضية في هذه النقابات التي كانت فيها للأسف أسيرة حسابات حزبية وسياسية حيناً، وطائفية ومذهبية أحياناً أخرى تقدمت على البعد النقابي المطلوب، ما أفقد هذه النقابات الدور الفعلي التي أنشئت لأجله، والذي يبقى أملاً مرجواً غير مستحيل لكنه على ما يبدو صعب المنال بفعل إصرار  البعض على الاستمرار في سياسة دفن الرأس في الرمال والمضي في ذهنية التعاطي التقليدي مع واقع جديد، وبفعل بيع الأوهام من قبل البعض الآخر الذي لم يترك إلا بصمة الفشل مهما كانت شعاراته شعبوية.

وعليه فإن الحزب التقدمي الاشتراكي يعلن رسمياً:

١- سحب مرشحيه وعدم خوض المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين في أي اتجاه كان.

٢- إحترامه سلفاً خيار المهندسات والمهندسين.

٣- ان عدم خوض الانتخابات لا يعتبر في أي حال من الأحوال عزوفا عن ممارسة العمل النقابي المبني على برنامج سيعلنه قريبا، وسيضعه برسم النقيب ومجلس النقابة العتيدين والعمل بموجبه من خلال رسم خطط طويلة الأمد لحماية المهنة وصناديق النقابة ونظامي الاستشفاء والتقاعد وخطوات استراتيجية ترسم مستقبل النقابة لأمد طويل.

٤- اننا إذ نعتز بتجربة كل من مثّل الحزب في مجلس النقابة ونفتخر بها، نؤكد اننا شجاعة النقد الذاتي والمراجعة البناءة بعيدا عن الشعبوية هي جوهر الحرص على مستقبل العمل النقابي الذي سيكون محور نضالنا وعملنا وجهدنا.

 

فإلى مرحلة جديدة من النضال النقابي الهادف.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:07 | 2021-07-15
07:58 | 2021-07-15
07:45 | 2021-07-15
07:45 | 2021-07-15
07:33 | 2021-07-15
07:32 | 2021-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website