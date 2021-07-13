لبنان

الحريري في بعبدا بهذا الموعد

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-07-2021 | 05:35
A-
A+
Doc-P-842307-637617768853728242.jpeg
Doc-P-842307-637617768853728242.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اكدت مصادر مطلعة ان لا موعد للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في بعبدا اليوم وان موعد اجتماعه مع الرئيس ميشال عون هو بعد ظهر يوم غد.
مواضيع ذات صلة
وصول رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
lebanon 24
15/07/2021 15:11:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر في تيار "المستقبل" ل"سكاي نيوز عربية": رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سيزور قصر بعبدا الثلاثاء لتقديم تشكيلة وزارية للرئيس ميشال عون
lebanon 24
15/07/2021 15:11:18 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل توجهه إلى بعبدا.. هذا ما أبلغه الحريري لكتلة "المستقبل"
lebanon 24
15/07/2021 15:11:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر مقربة من بعبدا لـ"الجديد": رئيس الجمهورية ينتظر لقاء رئيس الحكومة المكلف بإيجابية
lebanon 24
15/07/2021 15:11:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

سعد الحريري

بعبدا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:07 | 2021-07-15
07:58 | 2021-07-15
07:45 | 2021-07-15
07:45 | 2021-07-15
07:33 | 2021-07-15
07:32 | 2021-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website