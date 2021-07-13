دياب استقبل الرئيسة السابقة لمهمة مراقبة الإنتخابات النيابية

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السراي الحكومي الرئيسة السابقة لمهمة مراقبة الإنتخابات النيابية في العام ٢٠١٨ إلينا فالينسيانو يرافقها سفير الإتحاد الأوروبي رالف طراف، نائب رئيس قسم مراقبة الديموقراطية والإنتخابات في الخدمات الخارجية الأوروبية فابريس فارييه، المسؤولة في مكتب الشؤون السياسية هنا سفرين، الخبير في الإنتخابات خوسيه أنطونيو دي غبريال والخبيرة القانونية ناليدي لاستير.

وحضر عن الجانب اللبناني نائبة رئيس الحكومة زينة عكر ووزير الداخلية محمد فهمي.

وجرى البحث في الإجراءات المتخذة في سياق تنفيذ توصيات بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات التي جرت في العام ٢٠١٨.