لبنان

دياب يوجه رسالة تضامنية الى رئيس الحكومة العراقية

Lebanon 24
13-07-2021 | 06:00
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أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب عن تعاطف لبنان مع العراق في مأساة حريق مستشفى الحسين. 
وقال الرئيس دياب في رسالة إلى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي: 
أعرب لكم عن ألمي وتأثري الشديد بما أصاب العراق الشقيق في حريق مستشفى الحسين وما أسفر عنه من سقوط ضحايا من أشقائنا العراقيين. 
أتقدم من دولتكم وعبركم من الشعب العراقي الشقيق بأحر التعازي، ونضع جميع إمكاناتنا بتصرفكم في أي مساعدة تطلبونها.
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