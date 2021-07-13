لبنان

عون: الانتخابات النيابية ستجري في موعدها

Lebanon 24
13-07-2021 | 06:10
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 التقى رئيس الحمهورية العماد ميشال عون، الرئيسة السابقة لبعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات السيدة ايلينا فالنسيانو، في حضور سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، وعرض معها دور الإتحاد في مراقبة الإنتخابات النيابية المقبلة.
 
وأكد عون أن "الجهد سينصبّ هذه المرة كي لا تستغل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون للتأثير على حرية الناخب وخياراته". وأشار إلى أن "الانتخابات النيابية ستجري في موعدها في ربيع 2022، ولبنان يرحّب بوجود مراقبين اوروبيين لمتابعتها كما حصل في العام 2018".
 
من جانبها، أعلنت الرئيسة السابقة لبعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات أن "الإتحاد الأوروبي على استعداد لتكرار تجربة مراقبة الإنتخابات النيابية في العام المقبل".
  

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