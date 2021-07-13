نجم بحثت التطورات العامة وسبل التعاون القضائي مع السفيرة الأميركية



بحثت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروتي شيا التطورات العامة في البلاد، والتعاون القائم مع وزارة العدل والمتعلق بالشؤون القضائية، إضافة الى عدد من البرامج ذات الصلة ومنها زيادة تمويل برنامج INL الذي يعنى "برقابة المخدرات وتطبيق القانون" مع وزارتي العدل والداخلية، ومشاريع وزارة العدل التي يمكن أن تدخل في إطار البرنامج المذكور.