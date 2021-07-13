خضر يدق ناقوس الخطر.. ويطلق حملة جديدة لتلقي اللقاح

اطلق محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر حملة للتسجيل على المنصة لتلقي اللقاح والتوعية على الالتزام بالاجراءات الوقائية في ظل جائحة كورونا حيث ان نسبة الذين تلقوا اللقاح لم تتجاوز ال ١١% في المحافظة خاصة ان المتحور دلتا بدأ يتفشى في لبنان وسوف تشمل حملة التوعية الحالية كامل المحافظة.بدأت الحملة بتاريخ ٨/٧/٢٠٢١ بقيادة الصليب الاحمر اللبناني وفرق المتطوعين الذين يبذلون قصارى جهدهم لزيادة نسبة المتلقحين وتحقيق المناعة المجتمعية بالتنسيق والتعاون مع غرفة ادارة الكوارث والازمات في المحافظة وبلدية بعلبك والهيئة الصحية. تشمل الحملة زيارات ميدانية الى الاحياء والمنازل والاسواق التجارية لحث وتسجيل المواطنين بالتعاون مع المخاتير والجمعيات المحلية. وقد لاقت هذه الحملة تجاوباً لافتاً من المواطنين وجميع المسؤولين والمعنيين لتغطية كامل المحافظة.