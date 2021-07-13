إقفال شارع رياض الصلح في صيدا احتجاجا على قطع الكهرباء

اقدم عدد من اصحاب المصالح والمؤسسات التجارية في مدينة صيدا، الى قطع شارع رياض الصلح عند البوابة الفوقا بالاطارات المشتعلة، وذلك لعدم تمكنهم من مزاولة اعمالهم بسبب انقطاع تام للكهرباء ونفاد مادة المازوت لتشغيل مولدات الاشتراك.وفي وقت لاحق عمد مواطنون غاضبون الى قطع الطريق مقابل شركة الكهرباء بمستوعبات النفايات، احتجاجا على الانقطاع الدائم في التيار الكهربائي.