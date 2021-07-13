لبنان

إقفال شارع رياض الصلح في صيدا احتجاجا على قطع الكهرباء

Lebanon 24
13-07-2021 | 07:08
A-
A+
Doc-P-842346-637617821083803833.jpg
Doc-P-842346-637617821083803833.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اقدم عدد من اصحاب المصالح والمؤسسات التجارية في مدينة صيدا، الى قطع شارع رياض الصلح عند البوابة الفوقا بالاطارات المشتعلة، وذلك لعدم تمكنهم من مزاولة اعمالهم بسبب انقطاع تام للكهرباء ونفاد مادة المازوت لتشغيل مولدات الاشتراك.

وفي وقت لاحق عمد مواطنون غاضبون الى قطع الطريق مقابل شركة الكهرباء بمستوعبات النفايات، احتجاجا على الانقطاع الدائم في التيار الكهربائي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:08 | 2021-07-15
08:07 | 2021-07-15
07:58 | 2021-07-15
07:45 | 2021-07-15
07:45 | 2021-07-15
07:33 | 2021-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website