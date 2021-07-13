لبنان

تلفزيون لبنان على طاولة القضاء في هذا الموعد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-07-2021 | 06:51
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أفادت المعلومات ان ملف تعيين حارس قضائي لتلفزيون لبنان بات في مراحله الأخيرة، فالأسماء رفعت الى الجهات القضائية التي ستختار واحدا منها في جلسة حددت بتاريخ 26 تموز 2021.

وحتى الساعة لم تعرف اذا ما كانت الاسماء التي تم رفعها الى القضاء هي من ضمن الناجحين في الآلية التي اعتمدها كل من الوزيرين ملحم رياشي ومنال عبد الصمد او من خارجها.

لبنان

خاص

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